Chinas kommunistisch geführter Kapitalismus und seine globale Bedeutung: Veranstaltung, Berlin, 12. April mit Prof. Dr.-Ing. Peter Brödner und Dr. Werner Rügemer

Freitag, d. 12. April Beginn: 19.00 h.

Evangelische Schule Berlin Zentrum (ESBZ-Schule), Wallstr.

32/Gebäude B

10179 Berlin (direkt an der U-Bahnstation „Märkisches Museum“)

PETER BRÖDNER ist u.a. in Sachen KÜNSTLICHE INTELLIGENZ (KI), BIG DATA

BIS HIN ZU INDUSTRIE 4.0 ein höchst profunder Sachkenner.

Sein großes Interesse gilt aber nicht nur deren

rasanten Technikentwicklungen, sondern ebenso deren Einbettung in

gesellschafts-politische Bezüge und Ziele. Technikentwicklungen sind

für PETER BRÖDNER eh erst richtig zu verstehen, wenn die jeweiligen

kultur-sozialen und wirtschaftlichen Bezüge aus deren

Entstehungsprozessen mit berücksichtigt werden.

Weitere Informationen zu über ihn und sein

breites und langes Engagement in Sachen Technik-, Arbeits- und

Organisationsgestaltung und seine ständige Suche nach alternativen

Lösungen zur Arbeitsteilung und zum Taylorismus betrifft,

s.a. https://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Br%C3%B6dner [1]

WERNER RÜGEMER – Sein gerade erschienenes Buch:

“KAPITALISTEN DES 21. JAHRHUNDERTS – GEMEINVERSTÄNDLICHER ABRISS ZUM

AUFSTIEG DER NEUEN FINANZAKTEURE“ mit seinem CHINA-TEIL, kann als

aufklärende Lektüre und zu unserem Themenabend höchst passend, nur

nachdrücklich empfohlen werden.

http://werner-ruegemer.de/ [2]

Werbeanzeigen

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge