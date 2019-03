Die venezolanischen Behörden haben US-Diplomaten 72 Stunden gegeben, um das Land zu verlassen.

„Das amerikanische diplomatische Personal muss das Territorium von Venezuela innerhalb von 72 Stunden verlassen“, twitterte der venezolanische Außenminister Jorge Arreaza.

https://de.sputniknews.com/politik/20190312324291830-venezuela-72-stunden-us-diplomaten/

