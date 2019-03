Nach einem Bericht des „Wall Street Journal“ bereiten die USA Sanktionen gegen Nord Stream 2 vor. Damit dürfte sich die Kluft zwischen Washington und Berlin weiter vertiefen. Die Zahl der strittigen Themen zwischen beiden Ländern wächst beinahe täglich.

weiterlesen hier:

https://deutsch.rt.com/international/85617-sanktionen-gegen-nord-stream-2/

Werbeanzeigen

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge