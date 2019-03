Sahra Wagenknecht (Die Linke) wird im Herbst nicht mehr für das Amt der Fraktionsvorsitzenden der Partei kandidieren. Ihre Beweggründe teilte sie am Dienstag in einer Pressekonferenz persönlich mit.

weiterlesen hier:

https://de.sputniknews.com/politik/20190312324295488-wagenknecht-bartsch-pressestatement/

