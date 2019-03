Nach Stromausfall in Venezuela: Guaidó bittet Deutschland um Hilfe (sputniknews.com)

11.03.2019



Nach dem massiven Stromausfall in Venezuela hat der selbst ernannte Interimspräsident Juan Guaidó unter anderem Deutschland um technische Hilfe und Beratung gebeten.

Laut seinen von internationalen Medien zitierten Aussagen setzte sich Guaidó mit Energieexperten in Deutschland, Brasilien, Japan und Kolumbien in Verbindung, um sie um technische Unterstützung zu bitten und einen Ausweg aus der Krise zu finden.

Darüber hinaus twitterte er, es gebe Gespräche mit Energieexperten aus Deutschland und Japan und fügte hinzu, „Beratungen“ mit Deutschland und Japan hätten es ermöglicht, einen Plan zu erarbeiten, um die Venezolaner von der „Dunkelheit“ zu befreien. (…)

https://de.sputniknews.com/politik/20190311324269411-venezuela-guaido-deutschland-hilfe/

