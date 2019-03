Portugal: Solidarität mit Venezuela, mit Hugo Chavez, mit Nicolás Maduro

Veranstaltung in Lissabon in Solidarität mit der bolivarianischen Revolution und dem venezolanischen Volk.

Die Menschen forderten die Verteidigung des Friedens, der Souveränität und der Unabhängigkeit der Bolivarischen Republik Venezuela, und das Recht der Menschen in Venezuela, ihren Weg frei von Einmischung und Bedrohung durch Aggression, Erpressung, Sanktionen und Blockaden zu bestimmen.

Es sprachen Ilda Figueiredo vom Portugiesischen Rat für Frieden und Zusammenarbeit (CPPC) und Augusto Praça vom Allgemeinen Verband der portugiesischen Arbeitnehmer, der Dutzende der beteiligten portugiesischen Organisationen vertrat. Ausserdem waren anwesend die Botschafter der Republik Kuba, Mercedes Martínez, und der Botschafter der Bolivarischen Republik Venezuelas, Lucas Rincon Romero.

Die Initiative verurteilte den anhaltenden Putsch, der von den USA gegen Venezuela und das venezolanische Volk geplant und ausgeführt wird und die Inszenierung von Guaidó als „Interimspräsident“.

Man verurteilte die Provokation durch die sogenannte „humanitäre Hilfe“, eine Kampagne zur Förderung von Einmischung und militärischer Aggression. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass die Probleme, die Venezuela und seine Bevölkerung betreffen, ihren eigentlichen Ursprung haben in der Blockade der USA und den Sanktionen gegen das Land , die von einigen anderen Ländern der Region und von einer Reihe von Staaten in Europa mitgetragen werden.

Kritisiert wurde auch die beklagenswerte Rolle, die die portugiesische Regierung in diesem Prozess eingenommen hat. Portugal wurde so zu einem aktiven Komplizen des US-Putsches, und zwar durch die Anerkennung eines sogenannten „Interimspräsidenten“, der die venezolanische Verfassung missachtet. Eine ernste und beschämende Entscheidung, die nicht nur dem Völkerrecht und der Verfassung der Portugiesischen Republik völlig widerspricht, sondern auch den Interessen der Portugiesen die in Venezuela leben.

Werbeanzeigen

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge