Italienische Ska-Punk Band Banda Bassotti sendet eine Solidaritätsbotschaft an Venezuelas Präsident Nicolás Maduro

Die italienische Gruppe von Ska Banda Bassotti bezeugte in einem bewegenden Auftritt ihre Unterstützung für die bolivarianische Revolution und Präsident Nicolás Maduro.

Die Unterstützungsbotschaft, die auf einem Konzert in der italienischen Stadt Livorno entstandt, wurde bereits am 23. Februar veröffentlicht.

Der aus Livorno stammende italienische Boxer Lenny Botta stand mit Banda Bassotti auf der Bühne .

Zusammne äusserten sie, dass man den imperialistischen Medien, die ohne Würde über das bolivarianische Venezuela und seine legitime Regierung berichten, keinen Glauben schenken muss.

Das Konzert fand in Livorno statt, der Stadt, in der 1921 die erste Kommunistische Partei Italiens gegründet wurde.

Der venezolanische Außenminister Jorge Arreaza dankte der Unterstützung durch seinen Twitter-Account. „Solidarität mit der Unabhängigkeit, dem Frieden Venezuelas und der bolivarianischen Revolution in Italien. Grazie Mille, Bassotti Band „, twitterte er.

Dasselbe tat das Europäische Solidaritätsnetz mit der bolivarischen Revolution durch seinen Account @redeuropave.

La Banda Bassotti ist eine Gruppe italienischer Ska-Punker mit offen politischen und linken Texten, die sich auf kommunistische und antifaschistische Themen konzentrieren und auch Lieder über Irland und Lateinamerika. Die Gruppe hat in Italien und Spanien große Erfolge ghabt und hat zahlreiche Alben veröffentlicht.

