20 Jahre seit NATO-Angriff auf Jugoslawien: Teil des NATO-Drehbuchs Das „Massaker von Srebrenica“ – von George Pumphrey (RT Deutsch)

20 Jahre seit NATO-Angriff auf Jugoslawien: Teil des NATO-Drehbuchs

Das „Massaker von Srebrenica“ Teil I

von George Pumphrey

Srebrenica gilt als das „schlimmste Verbrechen in Europa seit dem Holocaust“. Die NATO nutzte es, um die UN zur Aufgabe ihrer Neutralität zu bewegen, die deutsche Regierung im Besonderen, um die Nazi-Verbrechen zu relativieren.

hier: https://deutsch.rt.com/meinung/85395-20-jahre-seit-nato-angriff-auf-jugoslawien-nato-drehbuch-massaker-srebrenica/

Das „Massaker von Srebrenica“ Teil II

Mit dem Haager Tribunal schuf sich die NATO ein Gericht gegen ihre Gegner. Mit Schauprozessen, die jeder rechtsstaatlichen Gerichtsbarkeit Hohn sprachen, sollte den Serben „Völkermord“ nachgewiesen und die UN-Konvention für die Bestrafung derartiger Verbrechen unterhöhlt werden.

hier: https://deutsch.rt.com/meinung/85397-20-jahre-seit-nato-angriff-auf-jugoslawien-nato-drehbuch-massaker-srebrenica-zwei/

