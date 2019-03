Neue Weltordnung: „China macht das leise, Russland macht das laut“. Star des Abends war Nahost-Experte Michael Lüders (sputniknews)

Armin Siebert, 6.03.2019

Bei einer hochkarätigen Veranstaltung in Berlin erörterten am Dienstag drei Politologen die „Neue Weltordnung“. Star des Abends war der Nahost-Experte Michael Lüders. Auch das Publikum war prominent besetzt. Einig waren sich die Experten im Niedergang der USA. Und ohne Russland und China wird nichts gehen in Zukunft.

Den Satz des Abends sagte ausgerechnet jemand aus dem Publikum, nämlich die Politikerin Sevim Dagdelen von den Linken: „Die deutsche Bevölkerung ist nachweislich weiser als die politische und mediale Elite.“

Aber auch die geladenen Experten auf dem Podium brachten manch druckreifes Zitat. Es ging spannend zu bei dieser Diskussion dreier Politologen zum Thema „Eine neue Weltordnung: Vom Ende amerikanischer Hegemonie“. Das Deutsch-Russische Forum hatte für den 5. März in die Repräsentanz der Robert Bosch GmbH in Berlin geladen.

Hier weiterlesen:

https://de.sputniknews.com/politik/20190306324219948-russland-china-neue-weltordnung/

Werbeanzeigen

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge