Milieuschutz jetzt! Else75 und viele andere Initiativen in Berlin fordern das Vorkaufsrecht der Stadt Berlin, um den Verkauf von Immobilien an Spekulanten in Milieuschutzgebieten zu verhindern.

Stellvertretend für die ungezählten Betroffenen in Berlin:

Der Stadt der steigenden Mieten, in der wenigen gehört, was alle brauchen, setzen wir unseren Zusammenhalt, unsere Vielfalt und Solidarität entgegen. Wir wollen eine Stadt:

die kein Geschäftsmodell ist, sondern Lebensraum für alle – unabhängig von Herkunft, Sprache, Geschlecht, Alter oder Gesundheitszustand

in der die Häuser fürs Wohnen und nicht für den Profit gebaut werden,

in der niemand in Notunterkünften, Heimen oder auf der Straße leben muss,

und in der Wohnraum, Boden und Natur Allgemeingut sind.

Daher fordern wir einen radikalen Kurswechsel in der Wohnungspolitik und die Enteignung von profitorientierten Wohnungsunternehmen. Wir unterstützen gemeinwohlorientierte Lösungen der Wohnungsfrage.

