Ist die Europäische Union militaristisch, undemokratisch und neoliberal? weltnetz.tv berichtet vom Europaparteitag der LINKEN. Auf ihrem Parteitag hat die LINKE ihre Chance vertan, sich als verlässliche Friedenskraft zu profilieren. Doch so platt wie sie in den Medien dargestellt werden, sind die Differenzen in der Linkspartei nicht. Jenseits von „Pro-„ und „Anti-Europäern“ gibt es ein weites Meinungsspektrum. Auskunft geben Dietmar Bartsch (Vorsitzender der Linksfraktion), Sabine Lösing (Europaabgeordnete für die Partei DIE LINKE), Heike Hänsel (stellvertretende Vorsitzende der Linksfraktion) und Harri Grünberg (Mitglied im Parteivorstand DIE LINKE).

