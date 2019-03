Bereitet Trump eine Einstaaten-Lösung vor? (Telepolis)

Es soll ein Plan sein, der allen etwas zu bieten hat, so US-Donald Trump und sein Schwiegersohn Jared Kushner, der derzeit wieder viel im Nahen Osten unterwegs ist. Zusammen mit Jason Greenblatt, Ex-Anwalt Trumps und jetzt Nahostunterhändler, soll er Regierungen und ausländischen Diplomaten von der frohen Botschaft überzeugen: Der Plan, mit dem Trump den seit vielen Jahrzehnten andauernden Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern beenden will, sei der „Deal des Jahrhunderts“.

Das Besondere dabei: Auch wenn der Plan nun laut Fox News fertig ist, und CNN meldet, die Veröffentlichung sei nun fürs Frühjahr geplant, hat den vollständigen Inhalt außerhalb des Weißen Hauses kaum jemand zu sehen bekommen.

weiterlesen hier:

https://www.heise.de/tp/features/Bereitet-Trump-eine-Einstaaten-Loesung-vor-4326812.html

Werbeanzeigen

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge