HELLO WORLD WHO CAN HELP ? STOP WAR WRITTEN IN THE SKY !

https://robohub.org/drones-light-up-the-sky-with-animated-letters-shapes-in-award-winning-video/

https://store.dji.com/guides/how-light-paint-wit-your-drone/

http://time.com/3433214/see-drones-draw-shapes-in-the-night-sky/

Werbeanzeigen

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge