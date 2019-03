Die venzolanische Regierung erklärte In einer offiziellen Bekanntmachung den deutschen Botschafter als „Persona non grata“. Er habe sich wiederholt in die inneren Angelegenheiten Venezuelas eingemischt. Dem Botschafter wurde eine Frist von 48 Stunden gewährt, um das Land zu verlassen.

weiterlesen hier:

https://deutsch.rt.com/amerika/85331-wegen-einmischung-venezuela-erklaert-deutschen-botschafter-zu-persona-non-grata/

Werbeanzeigen

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge