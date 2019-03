Venezuela: Maduro lässt Guaidó ins Leere laufen (Heise.de)

Der selbsternannte Präsident durfte einreisen und konnte bei der Rückkehr keine großen Massen mobilisieren, nebenan wurde von der Regierung gefördert Karneval gefeiert.

https://kurzlink.de/aYaK77OOB

