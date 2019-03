US-Militärkommando in Europa fordert neue Kräfte zur Abschreckung Russlands

Erforderlich seien auch eine Modernisierung der Infrastruktur von Flugplätzen und ein weit verzweigtes Netz von Basen. „Das Kommando arbeite an einer Haushaltsgrundlage zur Gewährleistung einer schnellen Stationierung von Kampfflugzeugen vierter und fünfter Generation sowie von Bombern“, sagte der General.

Es komme darauf an, die tödliche Kraft unserer Marine-Waffen zu erhöhen und dem russischen Potential auf See entgegenzuwirken. Das mache eine Verbesserung der Infrastruktur erforderlich, fuhr Scaparrotti fort.

weiter hier:

https://de.sputniknews.com/politik/20190305324209460-us-militaerkommando-europa-neue-kraefte-abschreckung-russlands/

