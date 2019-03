Der venezolanische Präsident Nicolas Maduro ruft für Samstag, den 9. März zu weltweiten „anti-imperialistischen“ Demonstrationen auf

Der venezolanische Staatspräsident Nicolas Maduro hat in einer Rede an den Tod seines 2013 verstorbenen Vorgängers Hugo Chavez erinnert und für den 9. März zu Massendemonstrationen gegen den Imperialismus aufgerufen.

„Am 9. März jährt sich das berüchtigte Obama-Dekret zum 4. Mal. Venezuela ist eine Bedrohung“, sagte Maduro. „Dieser Tag wird als Tag des Antiimperialismus festgelegt und wir werden diesen Samstag, den 9. März, weltweit auf die Straße gehen.“

„Wir werden die Minderheit besiegen“, sagte Maduro in der Rede und verwies auf die politische Oppositionsgruppe, die sich um den selbsternannten Interimspräsidenten Juan Guaido zusammengetan hat. „Niemand und nichts kann den Frieden der Republik stören.“

