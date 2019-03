Buchempfehlung: David Goeßmann, Die Erfindung der bedrohten Republik. Wie Flüchtlinge und Demokratie entsorgt werden. Verlag Das Neue Berlin

Wir möchten auf ein neu erschienenes Buch: »Die Erfindung der bedrohten Republik. Wie Flüchtlinge und Demokratie entsorgt werden« hinweisen, mit einem Vorwort von Konstantin Wecker. Es steht bereits auf der Bestseller-Liste der Zeitschrift MIGAZIN zu Flucht, Migration, Integration und Rechtsextremismus.

Deutschland und Europa sind in den letzten Jahren politisch nach rechts gerückt. Schuld daran sind nicht Flüchtlinge und besorgte Bürger, sondern Politik und Medien, die Schutzsuchende zur Mega-Bedrohung gemacht haben. Das Buch zeigt, wie mit manipulativen Methoden Krisenstimmung erzeugt und Flüchtlingsabwehr im Schnellverfahren als alternativlos durchgewinkt wurde. Ein gefährliches Spiel, das Demokratie aushöhlt und die Gesellschaft für autoritäre Lösungen empfänglich macht.

»Die Regierung konnte sich bei der brutalisierten Abwehr von Flüchtlingen auf jede Menge ›Argumente‹, manipulative Umdeutungen und ideologische Rahmungen der Journalisten verlassen. Es waren Beruhigungspillen fürs Volk, die von den Medien wie am Fließband geliefert wurde.«

Stimmen zum Buch

»Chapeau … tolle Recherche!«

Daniela Dahn, Buchautorin und Journalistin

»Das Buch blickt dabei hinter die Kulissen, hilft ›die Krise‹ besser zu verstehen und mit dem Herzen zu denken.«

Konstantin Wecker, Liedermacher und Schriftsteller

»Many thanks for the analysis, which, as you can guess, I quite agree with. Have been speaking, writing, endlessly about the same phenomenon here, in fact even more extreme because of the power of denialism and the utter absurdity of the hysteria that is being whipped up about the miserable people fleeing from the direct effects of the US violence that has devastated their countries.«

Noam Chomsky, weltbekannter Intellektueller, Linguist und Autor

»Bin sehr beeindruckt. Solche Bücher braucht das Land.«

Prof. Klaus J. Bade, Migrationsexperte und Politikberater

David Goeßmann schreibt: „Anfragen wegen Interviews, Vorträgen etc. können gerne an mich persönlich oder an Frau Uthleb von der Eulenspiegel-Verlagsgruppe gestellt werden: uthleb@eulenspiegelverlag.de.“

„Ich werde das Buch auf der Leipziger Buchmesse am 22. März vorstellen, um 11:30 Uhr in der Leipziger Volkszeitungs-Arena und um 17:30 Uhr auf dem Sachbuchforum, beide Veranstaltungen finden in Halle 5 statt. Die Buchpremiere findet am 11. April um 20:00 Uhr im Roten Salon der Volksbühne in Berlin statt.“

Zum Autor:

David Goeßmann, geboren 1969, ist Autor, freier Journalist und Produzent des unabhängigen Nachrichtenmagazins Kontext TV. Er studierte in Berlin Germanistik und Philosophie und arbeitete danach unter anderem für den Deutschlandfunk und die Deutsche Fernsehnachrichten Agentur (DFA) in Berlin und Düsseldorf für Nachrichtensender wie N-TV, CNN-Deutschland und N-24. Von 2005-2007 agierte Goeßmann als freier Auslandskorrespondent in den USA für den ARD-Hörfunk, Spiegel Online und Die Welt und war anschließend Autor für eine TV-Produktionsfirma der Magazine ZDF WISO und Frontal 21. Bis heute verfasst er investigative Berichte u.a. für die TV-Sendung ZAPP Medienmagazin und schreibt Artikel, Blogs und Buchbeiträge.

David Goeßmann, Die Erfindung der bedrohten Republik. Wie Flüchtlinge und Demokratie entsorgt werden. Das Neue Berlin, Februar 2019, 474 Seiten

David Goeßmann

Autor und Journalist

www.kontext-tv.de

https://www.eulenspiegel.com

Werbeanzeigen

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge