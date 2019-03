Russlands Regierung hat sich erneut besorgt über Pläne der US-Administration zur Bewaffnung der Ultrarechten und einer militärischen Intervention in Venezuela gezeigt.

weiterlesen:

https://amerika21.de/2019/03/223107/russland-usa-waffen-opposition-venzuela

