Letzte Nacht in Baguhz / Provinz Deirz zor in Nordost Syrien. Die sogenannte US-geführte Koalition bombardiert die Stadt mit weißem Phosphor.

Das US Militär behauptet gegen IS Terroristen vorzugehen,die sich in der Stadt verschanzt hätten.

Das ist eine Falschbehauptung ! Die Stadt wird von Regierungstreuen Verbänden gehalten.

Erst in der letzten Woche evakuierten US Militärs aus dem Gebiet über 800 IS Terroristen mit über 40 Trucks, die zuvor die Stadt belagerten.

Letzten Endes waren sie allerdings in einem ca. 700 x 700 m großen Kessel gefangen, den die US Militärs durchbrachen, um ihren Proxy’s zur Hilfe zu eilen. Und brachte sie in den Nord Irak.

Nun bombardierten die US Militärs diese strategisch wichtige Stadt.

Die Syrische Armee und ihre Verbündeten, sind kurz davor die syrisch irakische Grenze auch im Nordosten zu kontrollieren.

Das hieße sie würden die Flucht und Versorgungswege von Nord Irak nach Syrien kontrollieren.

Das wissen auch die US Militärs .

Baguhz spielt dabei die Schlüsselrolle.

Die Evakuierung der Terroristen haben sich die US Militärs aber von den IS Terroristen gut bezahlen lassen. In dieser Woche wurde bekannt , das die US Militärs mit dem Is einen Deal geschlossen haben.

Das vom IS in den Jahren seit 2011 geraubte Gold aus Syrien und dem Irak, über 50 Tonnen im Wert von über 2,13 Milliarden Dollar wurden von US Helikoptern in den Nord Irak ausgeflogen und auf ihren Basen vorerst dort gesichert.

Russland,Syrien und Irak haben aufs Schärfste protestiert und die US Militärs aufgefordert das geraubte Gold zurück zu geben und Syrien,den Irak zu verlassen.

Das nächtliche Bombardement ist die Antwort der US Militärs !

