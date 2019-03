Jürgen Todenhöfer: Die große Heuchelei – Lesung. Do 14. März Berlin, Huxleys Neue Welt Hasenheide 107-113

14 Euro Eintritt

Am 14. März stelle ich mein neues Buch exklusiv in BERLIN vor. Hier könnt ihr noch TICKETS für die Premiere bekommen: bit.ly/buch-premiere „DIE GROSSE HEUCHELEI. Wie Politik und Medien unsere Werte verraten” ist ein Frontbericht aus den Kriegsgebieten dieser Welt. Mit Informationen, die euch die Sprache verschlagen werden. Es ist mein wichtigstes Buch.

Ich hoffe euch bei der Premiere in Berlin zu sehen! Ich werde aus dem Buch lesen, mit euch diskutieren und anschließend Bücher unterschreiben.

PS: Mein Buch-Reinerlös geht an schwerverletzte Kinder in Syrien. Co-Autor des Buches ist übrigens mein Sohn Frederic.

Seine weltweiten Militärinterventionen dienten nicht erst jetzt, sondern bereits seit Jahrhunderten nie den Menschenrechten oder anderen edlen Werten und Zielen, sondern stets ökonomischen oder geostrategischen Interessen. Jürgen Todenhöfen belegt das in seinem neuen Buch mit dramatischen Reportagen aus den Krisengebieten dieser Welt, aber auch mit packenden historischen Analysen.

Er hat für dieses Buch zusammen mit seinem Sohn und Co-Autor Frédéric Todenhöfer vor Ort in den gefährlichsten Krisengebieten der Welt recherchiert, oft unter extremen Gefahren. Stets versuchten sie, mit beiden Seiten zu sprechen. Mit führenden Taliban und mit dem afghanischen Präsidenten, mit dem IS im „Islamischen Staat“, aber auch mit dem syrischen Präsidenten.

https://www.okticket.de/index.php?event_id=27547&fbclid=IwAR2S3N6PKgOcXmQyblzIFJauK_tn24-l1Id-YRFMkiZYrjnsmhKMfAUxTuE&cookiecheck=true

