Videos von der Kundgebung am 2. März 2019: Hände weg von Venezuela! #Berlin Brandenburger Tor

Kundgebung 2. März 2019:

Hände weg von Venezuela!

#Berlin Brandenburger Tor

http://kurzlink.de/venezuelasoli-berlin

Videos auf 2 verschieden Kanälen – am besten beide Kanäle verlinken,

falls es zu Löschungen kommen sollte.

Heinz hat die Videos vom Samstag hier hochgeladen: Youtube Kanal „politische Videos“ https://www.youtube.com/channel/UCxsr2qHIGHCl13MDozHstfw

hier Videos von der Kundgebung (teilweise von Heinz) und weitere auf meinem Youtube-Kanal antikriegTV https://www.youtube.com/user/antikriegTV

Eröffnung der #Venezuela Kundgebung 2. März #Berlin #HandsOffVenezuela Brandenburger Tor https://www.youtube.com/watch?v=HF2MfCFVCtk

Said Dudin: Stopp die Raubzüge im Nahen Osten u.Lateinamerika – 2.3. #Berlin #HandsOffVenezuela https://www.youtube.com/watch?v=7ewcPQWdKsg&t=58s

2.3.2019 #Venezuela Kundgebung #Berlin #HandsOffVenezuela Brandenburger Tor https://www.youtube.com/watch?v=d-WhVLwnHFU&t=6s

2.3.19: Keine Komplizenschaft Perus mit der kriminellen US-Politik! #Berlin #HandsOffVenezuela https://www.youtube.com/watch?v=DAzbPMaHV4Q&t=59s

2.3. #Berlin #Venezuela Kundgebung #Berlin #HandsOffVenezuela Brandenburger Tor https://www.youtube.com/watch?v=vVfBZdf0GDE&t=5s

2.3.19 Der Angriff auf Venezuela gilt auch Bolivien, Nikaragua und Kuba https://www.youtube.com/watch?v=aSZNwGO0K0M&t=50s

2.3.2019 #HandsOffVenezuela Kundgebung #Berlin, Brandenburger Tor https://www.youtube.com/watch?v=NnA23h2akIs&t=63s

Stopp Raubzüge im Nahen Osten u. Lateinamerika – Said Dudin 2.3. #Berlin #HandsOffVenezuela https://www.youtube.com/watch?v=kO7l-Qz99EE

2.3.2019 Cuba Sí Redebeitrag #HandsOffVenezuela Kundgebung #Berlin, Brandenburger Tor https://www.youtube.com/watch?v=CszxaGg4n64

Fotos:

https://kurzlink.de/9o5w548wZ

Aufruf zur internationalen Solidarität!

Schluss mit der Umsturzpolitik gegen Venezuela!

http://multipolare-welt-gegen-krieg.org/

Informationen zur Lage in Venezuela:

http://multipolare-welt-gegen-krieg.org/2019/01/31/hintergrund-venezuela/

Werbeanzeigen

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge