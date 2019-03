Hilfe für Syrien! Die Syrer, die freiwillig in ihre Heimat zurückkehren, wollen Syrien trotz aller Hindernisse wieder aufbauen. – von Karin Leukefeld (Rubikon)

Sie glauben an ihr Land, ihre Gesellschaft, an eine Zukunft.

Geht es um Flüchtlinge in Deutschland, schlagen die Wogen emotional und politisch hoch. Die einen fordern offene Grenzen für alle, andere hetzen gegen die Menschen, die aus ihren Heimatländern fliehen mussten, und warnen vor dem Untergang des Abendlandes. Die tragischen persönlichen Schicksale aus Syrien stammender Migranten werden oft parteipolitisch instrumentalisiert. Meistens wird dabei vergessen, dass es einen Grund für die Ankunft dieser Menschen in Deutschland gibt. Es ist der Krieg, der auch mit Hilfe Deutschlands ihre Heimat zerstört.

von Karin Leukefeld – 2. 03. 2019

Siehe weiter im Artikel von Karin Leukefeld, ob das, was die Linke-Abgeordnete Ulla Jelpke hier behauptet wirklich der Realität vor Ort entspricht.

den ganzen Artikel hier lesen:

https://www.rubikon.news/artikel/hilfe-fur-syrien

