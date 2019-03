Los #ChalecosAmarillos alemanes también firmaron la carta abierta del presidente @NicolasMaduro al pueblo de EE.UU. #HaendeWegVonVenezuela #HandsOffVenezuela #ManosFueraDeVenezuela #YoFirmoPorLaPazDeVenezuela #BerlinFirmaPorLaPazDeVenezuela

http://vtv.gob.ve/chalecos-amarillos-alemania-firman-injerencia-eeuu/

Werbeanzeigen

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge