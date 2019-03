USA bereiten „Befreiungsarmee“ in Kolumbien für Venezuela-Invasion vor – UN-Diplomat (Sputniknews)

Dem venezolanischen Uno-Botschafter Samuel Moncada zufolge rüsten die Vereinigten Staaten venezolanische Deserteure in Kolumbien auf, um eine sogenannte „Befreiungsarmee“ für das Eindringen in Venezuela zu bilden.

„Aus Kolumbien heraus…rüsten sie die sogenannte Venezolanische Befreiungsarmee, um mit angeblichen Deserteuren in Venezuela einzudringen“, sagte Moncada gegenüber Reportern am Donnerstag.

Der Botschafter fügte hinzu, dass die Vereinigten Staaten die Zahlen venezolanischer Deserteure vorsätzlich aufgeblasen hätten, um eine Armee zu schaffen, die den Contra-Truppen der Nicaragua-Revolution gegen die sandinistische Regierung in den 80ern ähnlich wäre.

weiterlesen hier:

https://sptnkne.ws/kQqf

