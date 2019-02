Armin Siebert, 28.02.2019

US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Staatschef Kim Jong-un haben ihren Gipfel in Vietnam vorzeitig beendet. „Wir hatten das Gefühl, dass jetzt nicht der richtige Moment war, um was zu unterschreiben.“, sagte Trump auf einer Pressekonferenz. Der Nordkorea-Experte Rüdiger Frank von der Universität Wien hat durchaus noch Hoffnung.

weiter hier:

https://de.sputniknews.com/politik/20190228324139498-trump-kim-gipfel-experte-fazit/

