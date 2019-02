Berliner Weihnachtsmarkt Terror: Amri-Freund könnte an Nizza-Attentat beteiligt gewesen sein (Berliner Morgenpost)

Der Tunesier hatte ein Flugticket auf seinem Handy. Deutsche Behörden schoben ihn nach dem Attentat ab.

weiter hier:

https://www.morgenpost.de/berlin/article216532487/Amri-Freund-koennte-an-Nizza-Attentat-beteiligt-gewesen-sein.html

Werbeanzeigen

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge