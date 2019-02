Flugtickets weisen darauf hin, dass Bilel Ben Ammar dort gewesen sein könnte. Ammar war trotz des Verdachts, Amri unterstützt zu haben, von Berlin aus abgeschoben worden.

weiterlesen: https://www.rbb24.de/politik/beitrag/2019/02/ben-ammar-vertrauter-von-anis-amri-war-moeglicherweise-in-nizza.html

Werbeanzeigen

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge