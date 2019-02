Der Fall des kurz nach dem Anschlag in Berlin abgeschobenen Tunesiers Bilal Ben Ammar gibt immer neue Rätsel auf. Laut übereinstimmenden Berichten mehrerer Medien könnte er auch beim Attentat im südfranzösischen Nizza am 14. Juli 2016 vor Ort gewesen sein.

weiter hier:

https://deutsch.rt.com/europa/85001-abschiebung-amri-vertrauten-ben-ammar-nizza/

