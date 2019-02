26.2.2019



Die Vereinigten Staaten haben laut ihrem Venezuela-Sonderbeauftragten Elliott Abrams nicht vor, eine Militäraktion gegen das krisengebeutelte südamerikanische Land durchzuführen.

Die USA wollten Diplomatie, wirtschaftlichen und politischen Druck einsetzen, sagte Abrams am Dienstag in New York. Auf die Journalisten-Frage, ob eine militärische Intervention möglich wäre, antwortete der US-Sonderbeauftragte mit „Nein“.

US-Präsident Donald Trump hatte zuvor eine Militäroption als möglich bezeichnet.

https://de.sputniknews.com/politik/20190226324115059-us-venezuela-intervention/

