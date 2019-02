Report of the successful Uranium Film Festival Southwest US Tour Nov 29th to Dec.12, 2018 from Window Rock to Albuquerque, Flagstaff, Grants, Santa Fe & Tucson.

The Uranium Film Festival continues in 2019:

Brazil, Rio de Janeiro: May 25 to June 2nd, 2019

Portugal, Viseu (Urgeiriça), Sept 6 to 8, 2019

Spain, Salamanca, Sept 13 – 15, 2019

Further Uranium Film Festivals in other countries and cities are in the planning.

International Uranium Film Festival

Rio de Janeiro, Brasil

http://www.uraniumfilmfestival.org

info@uraniumfilmfestival.org

Werbeanzeigen

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge