Am 20. Februar unterstützten rund 40 Personen den Protest gegen Auslagerung am Wombat’s City Hostel in Berlin. Große Solidarität Beschäftigter anderer Berliner Betriebe. (aktion ./. arbeitsunrecht)

Am 20.02.19 unterstützten rund 40 Personen den Protest gegen Auslagerung am Wombat’s City Hostel in Berlin. Bemerkenswert war vor allem die große Solidarität Beschäftigter anderer Berliner Betriebe, die ebenfalls mit Auslagerungen zu kämpfen haben.

Unter den solidarischen Unterstützer*innen waren u.a.:

Beschäftigte des Charité-Tochterunternehmens Charité Physiotherapie und Präventionszentrum GmbH (CPPZ)

Beschäftigte der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), die in die Gebäude – und Verkehrsmittelreinigung GmbH & Co. KG GVR ausgelagert sind

Beschäftigte der Freien Universität Berlin, die im Botanischen Gartens Berlin gegen Auslagerung kämpfen

studentische Beschäftigte

Frauenstreik Komitee Berlin

Beschäftigte des Anne-Frank-Zentrums Berlin

Zum Aktionsbericht geht es hier: https://arbeitsunrecht.de/wombats-berlin-auslagerung-der-putzfrauen-verhindert/

