Solidarität mit Venezuela (Videos von der Kundgebung am 23.2. in Berlin)

Am vergangenen Wochenende fand – im Rahmen eines internationalen Solidaritätstags mit Venezuela – auch in Berlin eine Solidaritätskundgebung gegen den von USA und EU geplanten Putsch in Venezuela statt. Die Redebeiträge daraus habe ich inzwischen veröffentlicht (s.u.), gerne auch zur Weiterverwendung oder z.B. Weiterleitung.

Angesichts des vorerst gescheiterten Putschversuchs in Venezuela und des nachfolgenden Schmierentheaters in Kolumbien, bei dem der US-Quisling Guaidó und der US-Hardliner Pence über das Schicksal Venezuelas entscheiden wollten, ist sicher noch mit weiteren Angriffen auf Venezuelas Souveränität zu rechnen. Die neue Hauptlinie der Regimechanger derzeit: das venezolanische Volk und speziell das Militär durch Sanktionen auszuhungern und mürbe zu machen. Auch die EU ist hier wieder mit von der Partie. Solidarität mit Venezuela bleibt also wichtig.

Hier jetzt aber die Links zu den Videos vom Wochenende:

Solidarität mit Venezuela, weg mit den Sanktionen! – André Scheer (Junge Welt)

Gegen Erpressung und Ausplünderung Venezuelas – Erklärung von 31 kommunistischen Parteien

Appell an Martín Vizcarra, Präsident Perus: Keine Komplizenschaft mit der kriminellen US-Politik!



Gegen die Attacke von USA und EU auf Venezuela – Nancy Larenas (KP Chiles)

Solidarität mit Venezuela – keine Regime changes! – Johann (Anti-NATO-Gruppe Berlin-Brandenburg)

Gegen den Angriff der USA und ihrer Verbündeten auf Venezuela – Murat (KP der Türkei)

Solidarität mit dem venezolanischen Volk! Gegen Intervention und Heuchelei! (Anna, KP Griechenlands)

Solidarität mit Venezuela, gegen Intervention und Medienmanipulationen – Stefan Natke (DKP)

Donald Trump, we‘ ll stop you! – Nümmes

Nümmes: Ihr Herren der Kriege

Videos wurden auch – sehr zeitnah – schon auf antikrieg.tv hochgeladen.

