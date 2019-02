China gegen Einmischung in die inneren Angelegenheiten Venezuelas und die „sogenannte“ humanitäre Hilfe “ für politische Zwecke.“

China „hofft, dass die internationale Gemeinschaft Venezuela konstruktiv helfen kann, unter der Voraussetzung, dass Venezuelas Souveränität respektiert wird“, sagte Außenminister Wang Yi.

China hofft, dass Venezuela friedlich und ruhig bleiben kann, sagte das Außenministerium und bekräftigte Pekings Widerstand gegen die Einmischung von außen in die inneren Angelegenheiten Venezuelas oder die Verwendung von „sogenannter“ humanitärer Hilfe „für politische Ziele.“

Yi fügte hinzu: „Wir fordern die Regierung und die Opposition in Venezuela erneut auf, eine politische Lösung im Rahmen der Verfassung und des Gesetzes zu suchen, und fordern die internationale Gemeinschaft dazu auf, mehr zu tun, was wirklich die Stabilität Venezuelas, die wirtschaftliche Entwicklung und die Verbesserung des Lebensunterhalts fördert. „

