Vertreter sozialer Bewegungen in Ecuador protestieren gegen Präsident Lenin Moreno wegen Korruption und fordern Amtsenthebungsverfahren – Ehemaliger Präsident Rafael Correa unterstützt die Proteste.

Die ecuadorianische Bewegung Citizen Revolution (RC) hat am Dienstag eine Pressekonferenz unter der Leitung des ehemaligen Außenministers Ricardo Patiño abgehalten, um einen Rückrufprozess gegen den ecuadorianischen Präsidenten einzuleiten, und „einen Korruptionsplan von Präsident Lenin Moreno und seiner Familie angeprangert“.

Ricardo Patiño erklärte auf seinem Twitter-Konto, dass ein „echter RECALL-Prozess heute beginnt“. Der Prozess wird durchgeführt, weil Präsident Lenin Moreno „1) den Regierungsplan nicht eingehalten hat; 2) zerstört, was wir in 10 Jahren getan haben; 3) er hat die Macht an Nebot, Bucaram und MPD (ecuadorianische Politiker und Bewegungen) übergeben. ); 4)Hat Arbeiter entlassenund will Eigentum des Volkes verkaufen;“

Diese neuen Korruptionsbeschwerden basieren auf einem Artikel aus der Webmedienplattform La Fuente „Research Journalism“ mit dem Titel: „Das Offshore-Labyrinth des Präsidentschaftskreises: Im Labyrinth der dem Präsidenten gehörenden Offshore-Unternehmen wird ein neuer Charakter entdeckt, seine Familie.“

In dem Artikel erklärt La Fuente, dass Möbel und eine Wohnung in Spanien angeblich durch Offshore-Gesellschaften in Belize und Panama bezahlt worden sein sollen, die angeblich mit Präsident Lenin Moreno und seiner Familie, hauptsächlich seinem Bruder Edwin Moreno Garces, in Verbindung stehen.

„Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass Präsident Lenin Moreno verzweifelt versucht, seine Korruptionsaffäre zu verbergen, und wir fordern die Staatsanwaltschaft auf, diese Vorwürfe gegen Moreno zu untersuchen“, sagte der ehemalige Außenminister Ricardo Patiño auf der Pressekonferenz, bevor er die Menschen dazu aufrief, vor dem ecuadorianischer Präsidentenpalast gegen den Präsidenten zu protestieren.

Nach der Pressekonferenz versammelten sich die Bürger vor dem Regierungspalast in Quito, der Hauptstadt Ecuadors, um die Entlassung von Lenin Moreno von der Präsidentschaft zu fordern. Der ehemalige Präsident Rafael Correa forderte ebenfalls zur Mobilisierung gegen Moreno auf seinem Twitter-Account, weil „er der Heimat bereits zu viel Schaden zugefügt und sie zu sehr demütigt hat“.

Präsident Lenin Moreno erklärte über den Kommunikationssekretär, er habe „beschlossen, die Weltgemeinschaft zur Schaffung einer Internationalen Kommission gegen Korruption aufzurufen, auf die ich im Wahlkampf Bezug genommen habe“. In Anbetracht der Informationen über den Bruder des Präsidenten, der an der Offshore-Gesellschaft beteiligt war, erklärte der Anti-Korruptions-Sekretär Ivan Granda, dass die beteiligten Personen reagieren sollten und dass Präsident Moreno „sich nicht für jemanden zur Verfügung stellt.“

