US-Hilfslieferung an Grenze zu Venezuela offensichtlich von Oppositionsaktivisten mit Molotow-Cocktails beworfen (VIDEO) (RT)

Während sich Washington und Caracas gegenseitig die Schuld dafür geben, dass ein Lastwagen mit vermeintlich lebenswichtigen humanitären Hilfsgütern im kolumbianisch-venezolanischen Grenzgebiet angezündet wurde, ist nun ein Video aufgetaucht, das Licht in den Vorfall bringt.

Ein Clip scheint den Moment eingefangen zu haben, als ein Mann auf der kolumbianischen Seite der Grenze einen Molotow-Cocktail auf den LKW wirft, während ein weiteres Video die Oppositionsaktivisten im venezolanisch-kolumbianischen Grenzgebiet zeigt, wie sie die Brandsätze vorbereiten.

https://deutsch.rt.com/amerika/84810-video-aktivist-wirft-molotow-cocktail-lastwagen-us-hilfslieferung-grenze-venezuela/

