Residents have overwhelmingly rejected the relocation of a US military base to a remote part of Okinawa out of fear it will destroy the ecosystem and jeopardize locals’ safety. But Tokyo has ignored the protest, as usual.

