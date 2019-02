Japanische Dringlichkeitserklärung zur Lage in Venezuela – Aufforderung an die internationale Gesellschaft zur Achtung der Souveränität und internationaler Normen.

Die Situation in Venezuela ist angespannt. Der ungewöhnliche Zustand kam zustande, als Guaido, der Chef der Nationalversammlung, der sich gegen das derzeitige Maduro-Regime stellt, sich während einer Demonstration am 23. Januar zum „Interimspräsident“ ernannte, und die USA und eine Reihe von EU-Ländern diesem Schritt sofort zustimmten. Die US-Regierung drängte daraufhin Präsident Maduro, als Präsident zurückzutreten, unter der Androhung einer militärischen Intervention. Die wichtigsten internationalen Medien berichteten von einer Situation nach dem Schema „oppositioneller Machtkräfte“ gegen „Diktatur“ und dem dadurch verursachten Status einer Doppelmacht.

Ist es nicht so, dass die Subversion der Regierung eines Landes unter dem Vorwand der durch vorhergehende Einmischung vorgebrachten inneren Spaltung in Betracht gezogen wird? Seit dem Kosovo-Konflikt gegen Ende des letzten Jahrhunderts hat die von den USA geforderte „humanitäre Hilfe“ jeweils den Weg für eine militärische Intervention geebnet. Militärische Interventionen im Irak und später in Syrien führten schließlich auch zu Chaos in weiten Regionen des Nahen Ostens und raubten den Bewohnern der Region ihre Lebensgrundlage, was die Hauptursache für das heutige „Flüchtlingsproblem“ darstellt.

Verstöße gegen die Souveränität unter dem Namen „Demokratisierung“ oder „humanitäre Hilfe“ fördern und verstärken soziale Risse in Venezuela. Dies ist eindeutig ein Verstoß gegen das Völkerrecht und widerspricht auch der Charta der Vereinten Nationen. „Unterstützung“ für Venezuela sollte der Unabhängigkeit des Landes dienen.

Diese Situation gibt uns ein Gefühl von Deja Vu. Es ist wie beim Staatsstreich in Chile im September 1973. Die USA ließen das Eindringen des Sozialismus in Südamerika nicht zu, da die Vereinigten Staaten Südamerika als ihren „Hinterhof“ betrachteten und die Allende-Regierung durch das chilenische Militär stürzten und die chilenische Gesellschaft für die folgenden 20 Jahre der dunklen Herrschaft von General Pinochet unterstellten. Die USA sandten während der Diktatur Befürworter der Marktliberalisierung nach Chile und formten die chilenische Gesellschaft um, um sie in neoliberale Wirtschaftszonen zu integrieren.

In Venezuela wurde 1999 das Chávez-System gegründet, das auf die Unabhängigkeit von der langen „Pro-Amerika Periode“ orientierten Ausrichtung abzielte. Präsident Chávez war der Ansicht, dass die Menschen Venezuelas die Ölressourcen nutzen sollten, die unter der Kontrolle von europäischen und US-amerikanischen Erdölkonzerne standen. Er förderte eine Sozialreform für die Menschen, wie die Verbesserung der Lebensbedingungen der Armen durch den Gewinn aus Öl, ein kostenloses Gesundheitsystem und eine Landreform mittels Enteignung. Die Reichen als die Inhaber der Besitzrechte und die Vereinigten Staaten kritisierten dies und bezichtigten Chávez einer „Diktatur“ und beharrten darauf, dass sie ihrer „Freiheit“ beraubt würden Sie inszenierten im Jahr 2002 einen Militärputsch, um ihre Geschäftsinteressen zu wahren. Der Putsch dauerte jedoch nur zwei Tage und endete mit einer Demonstration großen Menschenmengen, die sich in den Straßen der Hauptstadt versammelten und die „Rückkehr von Chávez“ verlangten. Es darf daran erinnert werden, dass westliche Medien zu dieser Zeit „die Unterdrückung von Demonstrationen gegen die Regierung“ kritisierten (was sich später als eine Fälschung herausstellen sollte).

In den letzten Jahren haben sich die wirtschaftlichen und sozialen Schwierigkeiten in Venezuela verstärkt, bedingt durch den Rückgang der Ölpreise und die von den Vereinigten Staaten und Großbritannien eingeführten wirtschaftlichen Blockademaßnahmen, sowie durch Aktivitäten von Sabotage seitens von Interessengruppen. Das Maduro-Regime hat Probleme seine Maßnahmen zu koordinieren und musste manchmal einen „despotischen“ Ansatz anwenden, um wachsende Regierungskritik und die Verstärkung von Gewalt gegen die Regierung zu unterdrücken. Die Vereinigten Staaten versuchen, diese Situation durch wiederholte Sanktionen zu verschärfen und versuchen, unter dem Vorwand der „Unterstützung“ einzugreifen, indem sie extreme Kräfte der Oppositionsparteien unterstützen. Was anhand dieser „Intervention der Unterstützung“, an der die internationale Gemeinschaft beteiligt ist, gesehen werden kann, ist der konsequente Einflussbereich der Vereinigten Staaten seit der Monroe-Doktrin, d.h. daß die Existenz eines „antiamerikanischen“ Regimes in Südamerika nicht geduldet werden kann.

In Venezuela gibt es Konflikte, aber der allem zugrunde liegende Konflikt ist der zwischen Venezuela und den Vereinigten Staaten. Es ist die Konfrontation zwischen der Chávez-Linie (Bolivarianismus) und der US-amerikanischen Wirtschaftsherrschaft. Auf dieser Grundlage werden zahlreiche Interventionen und militärische Interventionen als Mittel angewendet. Gleichzeitig entspricht es der üblichen Praxis der Vereinigten Staaten, die internationale öffentliche Meinung durch das angebliche Schema „Bürger gegen die Diktatur“ zu beeinflussen. Diese Methode wird derzeit in Südamerika angewendet und wird eindeutig von US-Präsident Trump angewendet, der die Ära der Fake News verkörpert und dessen Slogan „America First“ lautet. Die internationale Gemeinschaft, insbesondere die Medien, welche Informationen bereitstellen, sollten keinem einfachen Schema folgen, sondern das Geschehen anhand historischer Umstände bewerten. Andernfalls würden Unglück und Verwüstung wieder in einer neuen Region der Welt entstehen.

Mit dieser Erklärung rufen wir die japanischen Bürger und die Regierung, und insbesondere die Medienvertreter, auf:

▼ Wir fordern, die Situation in Venezuela sorgfältig zu beobachten und in Übereinstimmung mit internationalen Normen der Achtung der Souveränität unabhängiger Länder und der Nichteinmischung in innere Angelegenheiten zu handeln.

▼ Wir rufen die internationale Gemeinschaft dazu auf, Venezuela bei der Überwindung innerstaatlicher Spaltungen durch Dialog zu unterstützen. (Wir unterstützen die vermittelnde Haltung von Ländern wie Mexiko, Uruguay, karibischen Ländern, der Afrikanischen Union usw.)

▼ Wir fordern die Aufhebung der wirtschaftlichen Blockade und der Sanktionen durch Großmächte, was zu Problemen und Spaltungen in Venezuela geführt hat.

▼ Wir fordern die Medienagenturen auf, auf Tatsachen beruhende Berichte mit der Überprüfung des „Narrativs“ der Großmächte zu erstellen.

http://for-venezuela-2019-jp.strikingly.com

