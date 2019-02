Gegenwärtig sind von insgesamt 435 Mitgliedern des US-Repräsentantenhauses, 35 Abgeordnete gegen einen Einsatz des US-Militärs im Venezuela-Konflikt.

https://kurzlink.de/8U4TDw7eZ

Die unten angeführten 35 Mitglieder des US-Repräsentantenhauses haben zusammen einen Antrag für Verbot des Einsatzes von Streitkräften der Vereinigten Staaten bei Feindseligkeiten mit Bezug zu Venezuela eingebracht.

Der Antrag wurde eingebracht von:

Rep. Cicilline, David N. (Democrats)

Ko-Sponsoren sind:

Rep. Blumenauer, Earl (Democrats)

Rep. Clarke, Yvette D. (Democrats)

Rep. DeGette, Diana (Democrats)

Rep. Espaillat, Adriano (Democrats)

Rep. Gabbard, Tulsi (Democrats)

Rep. Jones, Walter B., Jr. (Republican)

Rep. Haaland, Debra A. (Democrats)

Rep. Khanna, Ro (Democrats)

Rep. Lee, Barbara (Democrats)

Rep. Levin, Andy (Democrats)

Rep. Lieu, Ted (Democrats)

Rep. Lowenthal, Alan S. (Democrats)

Rep. McCollum, Betty (Democrats)

Rep. McGovern, James P. (Democrats)

Rep. Moore, Gwen (Democrats)

Rep. Moulton, Seth (Democrats)

Rep. Norton, Eleanor Holmes (Democrats)

Rep. Ocasio-Cortez, Alexandria (Democrats)

Rep. Omar, Ilhan (Democrats)

Rep. Pocan, Mark (Democrats)

Rep. Serrano, Jose E. (Democrats)

Rep. Raskin, Jamie (Democrats)

Rep. Velazquez, Nydia M. (Democrats)

Rep. Welch, Peter (Democrats)

Rep. Bass, Karen (Democrats)

Rep. DeFazio, Peter A.(Democrats)

Rep. Beyer, Donald S., Jr. (Democrats)

Rep. Pingree, Chellie (Democrats)

Rep. Garcia, Jesus G. (Democrats)

Rep. Huffman, Jared (Democrats)

Rep. Schakowsky, Janice D. (Democrats)

Rep. Yarmuth, John A. (Democrats)

Rep. Titus, Dina (Democrats)

Rep. Pressley, Ayanna (Democrats)

Rep. Tonko, Paul (Democrats)

Werbeanzeigen

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge