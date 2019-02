Eskalation an venezolanisch-kolumbianischer Grenze: Videos zeigen massive Zusammenstöße von Samstag den 23. Februar (RT)

In der Grenzstadt San Antonia de Táchira brachen am Samstag gewaltsame Zusammenstöße aus, nachdem Lastwagen und Demonstranten versucht hatten, die verbarrikadierte Simón-Bolívar-Brücke zu durchbrechen, um US-amerikanische humanitäre Hilfe gegen den Willen der venezolanischen Regierung ins Land zu bringen.

Soldaten der venezolanischen Nationalgarde waren zu sehen, wie sie Geschosse und Tränengas abfeuerten, während Demonstranten auf beiden Seiten – einige unterstützten die humanitäre Hilfe, andere halfen den Soldaten – Steine und andere Wurfgegenstände warfen.

weiterlesen hier:

https://deutsch.rt.com/kurzclips/84823-prophezeite-eskalation-an-venezolanisch-kolumbianischer-grenze/

