Bewaffnete maskierte Männer, die in den Straßen von San Antonio de Táchira an der Grenze zwischen Venezuela und Kolumbien marodieren. Wahrscheinlich Provokateure, die an Scharfschützen in Benghazi (Libyen), Daraa (Syrien) im Jahr 2011, Kiew (Ukraine) im Jahr 2014 und Nicaragua im Jahr 2018 erinnern. Erneut eine von den USA unterstützte ‚Farbenrevolution‘.

