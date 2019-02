Enthüllungen zum Weihnachtsmarkt-Anschlag: War ein Komplize Amris bei der Tat dabei? War er zugleich Agent Marokkos? Und wussten deutsche Behörden davon? (Heise.de)

Enthüllungen zum Weihnachtsmarkt-Anschlag: War ein Komplize Amris bei der Tat dabei? War er zugleich Agent Marokkos? Und wussten deutsche Behörden davon?

Die Nachricht schlug bei den Opfern und Angehörigen des Anschlages vom Breitscheidplatz ein wie eine Bombe: Bilel Ben Ammar soll, wenn der Bericht des Magazins Focus stimmt, nicht nur bei der Tat am 19. Dezember 2016 dabei gewesen sein, sondern obendrein für einen marokkanischen Geheimdienst gearbeitet haben.

Ben Ammar und Anis Amri gehören zusammen wie Zwillinge. Damit wird nicht nur der Vorgang brisanter, dass Ben Ammar wenige Wochen nach dem Anschlag ohne Not aus der Untersuchungshaft abgeschoben wurde. Zugleich rückt auch die Frage näher, ob selbst der mutmaßliche Haupttäter Amri ebenfalls im Dienst eines Geheimdienstes stand.

Ob beide oder nur einer – jedenfalls wäre nun ein Geheimdienst direkt in den Anschlag verstrickt. Der so energische wie kopflose Widerspruch der deutschen Sicherheitsbehörden gegen dieses Szenario wirft eher Fragen an ihre eigene Adresse auf: Wissen sie über die Hintergründe Bescheid? Wussten sie, was nun die Öffentlichkeit weiß?

weiterlesen hier:

https://www.heise.de/tp/features/Amri-und-Ben-Ammar-Terror-Zwillinge-mit-Geheimdienstkontakt-4316888.html?seite=all

