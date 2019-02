Der Eichstädter Bischof Hanke hat Syrien besucht und ein erstaunlich informatives Interview gegeben. Er nimmt klar gegen die Sanktionen Stellung.

Kurz zu den Sanktionen:

Durch die Sanktionen wird gezielt verhindert, dass Syrien über Devisen verfügt und damit auf dem Weltmarkt einkaufen kann. Dazu wurden

die Konten des syrischen Staates und syrischer Unternehmen „eingefroren“;

Der Import syrischen Öls, Haupteinnahmequelle des Landes für Devisen,wurde verboten. Darauf brachen die Erlöse Syriens aus Exporte in die EU von 3,6 Mrd.EUR 2010 aufnur noch 89 Millionen im Jahr 2014 ein;

Syrien wurde der Zugang zu den internationalen Finanz- und Kreditmärkten genommen;

Die Bankverbindungen nach Syrien wurden gekappt, um jegliche Überweisungen, auch beispielsweise von in Deutschland lebenden Syrern an Familienangehörige in ihrer Heimat zu unterbinden.;Überweisungen von im Ausland lebenden Bürgern ist eine sehr wichtige Einkommensquelle für Entwicklungsländer;

Als Folge der Sanktionen kann das Land weder die erforderliche Rohstoffe und Maschinen für seine Industrie und Landwirtschaft, noch die notwendigen Lebensmittel und Medikamente für die Versorgung seiner Bevölkerung einkaufen. Dazu kommen neben weiteren Restriktionen ein Verbot, Schlüsselausrüstungen und Technologie für die Förderung und Raffination von Erdöl und Erdgas sowie für den Bau und die Errichtung neuer Kraftwerke zur Stromgewinnung nach Syrien zu exportieren..

Diese Sanktionen treffen ein Land, das von acht (!) Jahren Krieg schwer gezeichnet ist, im dem es nur stundenweise Strom gibt, die Landwirtschaft unter einem großem Mangel an Diesel, die Bevölkerung unter fehlenden Heizöl und Bhutangas zum Kochen leidet. Warum diese Infamie?

Dazu akuelle Bilder aus Aleppo, aufgenommen im Januar 2019, wo Bürger bis über 12 Stunden vor Bäckereien auf Brot oder vor Verkaufsstellen auf Bhutangas anstehen.

Diese Diashow benötigt JavaScript.