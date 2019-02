Former UN Special Rapporteur Dr. Alfred de Zayas explains the coup in Venezuela, how the U.S. is responsible for the humanitarian crisis, how civil war and U.S. intervention are possible, and more. He describes how human rights are weaponized by Washington (in the case of Caracas) and by Spain and the EU (in the case of Catalonia). Dr. de Zayas also comments on media propaganda, fake news, and the censorship he has personally experienced.

