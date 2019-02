Unter der Losung »Hände weg von Venezuela« sind für den Sonnabend Kundgebungen und Demonstrationen in mehr als 100 Städten der Welt angekündigt. Vor allem in den Vereinigten Staaten mobilisieren Friedensaktivisten zu dem internationalen Aktionstag gegen eine drohende Intervention der USA in dem südamerikanischen Land.

weiterlesen:

https://www.jungewelt.de/artikel/349703.venezuela-wehrt-sich-stoppt-die-putschisten.html

