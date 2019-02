Hunderte junge Menschen und Werktätige in Athen und Thessaloniki nahmen am 5. Februar an machtvollen Demonstrationen der Kommunistischen Jugend (KNE) teil und verurteilten die grobe Einmischung der USA und ihrer lateinamerikanischen sowie EU-Verbündeten in die inneren Entwicklungen in Venezuela.

https://inter.kke.gr/de/articles/Solidaritaet-mit-dem-Volk-Venezuelas-Nieder-mit-der-Intervention-der-USA-und-der-EU/

