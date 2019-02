Russland braucht Frieden Putins Jahresbotschaft: Moskau gegenüber USA weiter gesprächsbereit. (junge Welt)

Putin betonte, Russland wolle keinen Konflikt mit den USA, Moskau lasse sich aber auch nicht durch Drohungen und Provokationen unter Druck setzen. »Viele Mitglieder der herrschenden Klasse in Washington sind etwas zu überzeugt von der Idee ihrer eigenen Einzigartigkeit und der Überlegenheit ihres Landes gegenüber dem Rest der Welt. Sie haben natürlich das Recht so zu denken, aber sie sollten auch ihre Fähigkeit zu rechnen nicht vergessen.«

den ganzen Artikel hier lesen:

https://www.jungewelt.de/artikel/349544.russland-und-usa-russland-braucht-frieden.html

