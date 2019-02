Fast sechs Monate nach dem offiziellen Start der linken Sammlungsbewegung »Aufstehen« sieht der LINKEN-Politiker Oskar Lafontaine noch »Luft nach oben«. »Wir sind sehr gut gestartet. Aber jetzt sind wir in den Mühen der Ebenen, weil es organisatorische Schwierigkeiten gibt«, sagte Lafontaine der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken.

weiterlesen hier:

https://www.neues-deutschland.de/artikel/1112804.linke-sammlungsbewegung-lafontaine-bei-aufstehen-ist-noch-luft-nach-oben.html

