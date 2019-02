Ankunft mehrerer Tonnen medizinischer Güter in Venezuela, welche aus Russland geliefert werden. Auch Kuba, China, Türkei sowie US- Organisationen helfen, die finanzielle Blockade der USA zu durchbrechen.

Nicolas Maduro kommentiert in seiner ruhigen Art in einer Direktübertragung auf Tele-Sur die Ankunft mehrerer Tonnen an medizinischen Gütern in Venezuela, welche aus Russland geliefert werden. Auch Kuba, China, Türkei sowie amerikanische Organisationen helfen, die finanzielle Blockade der USA zu durchbrechen. Maduro betont, dass Venezuela imstande ist, für die gelieferten Güter zu bezahlen.

Gleichzeitig lassen die Venezolaner keine Zweifel bezüglich ihrer Entschlossenheit aufkommen, sich mit allen Mitteln der von Trump angedrohten „humanitären“ Hilfe zu widersetzen. Die Grenzübergänge zu Brasilien und diversen Inseln der Karibik wurden schon komplett geschlossen. In ihrer hysterischen Art will die venezolanische Opposition mit Guaidó an der Spitze am 23.02. die Übergabe der US-Almosen erzwingen, was auch die Schliessung der Grenze zu Kolumbien zur Folge haben wird.

Am Samstag den 23. Februar um 15h demonstrieren wir in Genf gegen diese beispiellose Einmischung und militärische Bedrohung durch die USA gegen das souveräne Venezuela!

Kaspar Trümpy, ICSM Schweiz

http://www.free-slobo.de/

Werbeanzeigen

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge