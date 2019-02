Andre Vltchek is a philosopher, novelist, filmmaker and investigative journalist. He has covered wars and conflicts in dozens of countries.

read the article here:

https://www.globalresearch.ca/in-countries-destroyed-by-the-west-people-should-stop-admiring-the-u-s-and-europe/5668956

Werbeanzeigen

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge